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محمد بن مسعود - الدمام - ظفرت إدارة نادي الشباب بخدمات اللاعب فواز الصقور، قادماً من نادي الوحدة.
ووقع الشباب مع الصقور عقداً لمدة 4 أعوام، إضافة إلى امتيازات أخرى في العقد المبرم بين الطرفين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة ثانية يكثف الشباب الذي كسب مباراته الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أمام أبها 2-1؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الرائد، الجمعة المقبلة في بريدة، في الجولة الثانية من دوري المحترفين.
الشباب يضم "الصقور" لصفوف الفريق الأول.. قادمًا من الوحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-20
ظفرت إدارة نادي الشباب بخدمات اللاعب فواز الصقور، قادماً من نادي الوحدة.
ووقع الشباب مع الصقور عقداً لمدة 4 أعوام، إضافة إلى امتيازات أخرى في العقد المبرم بين الطرفين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة ثانية يكثف الشباب الذي كسب مباراته الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أمام أبها 2-1؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الرائد، الجمعة المقبلة في بريدة، في الجولة الثانية من دوري المحترفين.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:49 PM
ظفرت إدارة نادي الشباب بخدمات اللاعب فواز الصقور، قادماً من نادي الوحدة.
ووقع الشباب مع الصقور عقداً لمدة 4 أعوام، إضافة إلى امتيازات أخرى في العقد المبرم بين الطرفين، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لفريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جهة ثانية يكثف الشباب الذي كسب مباراته الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أمام أبها 2-1؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الرائد، الجمعة المقبلة في بريدة، في الجولة الثانية من دوري المحترفين.
، الشباب يضم "الصقور" لصفوف الفريق الأول.. قادمًا من الوحدة ،
المصدر : الخليج 365
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