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تنطلق غداً الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع الخليج والأهلي على صالة نادي الخليج بسيهات 3:15 عصرًا، يقود اللقاء منصور القحطاني حكمًا أولَ، وعبد اللطيف العتيق حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.
وفي نفس الجولة تقام الخميس المقبل مباراة واحدة تجمع الموج والاتحاد على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 6 مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، ونواف القحطاني حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.
يذكر أن الأهلي فاز على ضمك 0/3، والاتحاد فاز على الابتسام 0/3 في الجولة الأولى من المسابقة.
تقام يومي الأربعاء والخميس.. الأهلي والاتحاد في مواجهة الخليج والموجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-20
تنطلق غداً الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع الخليج والأهلي على صالة نادي الخليج بسيهات 3:15 عصرًا، يقود اللقاء منصور القحطاني حكمًا أولَ، وعبد اللطيف العتيق حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.
وفي نفس الجولة تقام الخميس المقبل مباراة واحدة تجمع الموج والاتحاد على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 6 مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، ونواف القحطاني حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.
يذكر أن الأهلي فاز على ضمك 0/3، والاتحاد فاز على الابتسام 0/3 في الجولة الأولى من المسابقة.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
09:46 PM
في الجولة الثانية من دوري ممتاز الطائرة
تنطلق غداً الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بمباراة وحيدة تجمع الخليج والأهلي على صالة نادي الخليج بسيهات 3:15 عصرًا، يقود اللقاء منصور القحطاني حكمًا أولَ، وعبد اللطيف العتيق حكمًا ثانيًا، وماهر المطوع مسجلًا.
وفي نفس الجولة تقام الخميس المقبل مباراة واحدة تجمع الموج والاتحاد على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 6 مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكمًا أول، ونواف القحطاني حكمًا ثانيًا، ومحمد السمحان مسجلًا.
يذكر أن الأهلي فاز على ضمك 0/3، والاتحاد فاز على الابتسام 0/3 في الجولة الأولى من المسابقة.
، تقام يومي الأربعاء والخميس.. الأهلي والاتحاد في مواجهة الخليج والموج ،
المصدر : الخليج 365
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