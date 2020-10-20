السعودية لديها أسرع خدمة تحميل لشبكات الجيل الخامس  

2020-10-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

كشف تقرير اليوم الثلاثاء أن سرعة خدمة التحميل الخاصة بـ شبكة الجيل الخامس في المملكة الأسرع على مستوى العالم في حين تحتل كوريا الجنوبية، المركز الثاني بحسب وكالة IANS الهندية.

وقدمت المملكة متوسط سرعة تحميل تبلغ 377.2 ميجابايت في الثانية، فيما كان متوسط سرعة التحميل في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة أسرع بخمس مرات من متوسط سرعة تحميل شبكة الجيل الرابع البالغ سرعتها 60.5 ميجابايت في الثانية في نفس البلد.

المملكة في المقدمة

واحتلت المملكة المرتبة الأولى من حيث إمكانية الوصول إلى شبكة الجيل الخامس بنسبة 37 في المائة، وتليها الكويت 27.7 في المائة، وتايلاند 24.9 في المائة، وهونغ كونغ بنسبة 22.9 في المائة، وفي المركز الخامس كوريا الجنوبية بنسبة 22.2 في المائة مقارنة بـ 20.7 في المائة بالتقرير السابق.

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كما تشير أحدث البيانات إلى تحسن لشبكة الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، التي سجلت متوسط سرعة تنزيل بلغ 312.7 ميجابايت في الثانية في تقرير صدر في أغسطس الماضي، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

الأسرع في العالم

فيما ذكر تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول أوبن سيغنال إن المملكة تمتلك سرعة التنزيل الأكبر في العالم، واعتمدت “أوبن سيغنال” مقياسًا لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الجيل الخامس، وأخذت بعين الاعتبار متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس والرابع بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرق للاتصال بكل تقنية.

وأشارت الإحصائيات إلى أن مستخدمي خدمة شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة لديهم أبطأ تجربة سرعة تنزيل إجمالية بمعدل سرعة يبلغ 32.6 ميغابايت في الثانية.

وكانت فيمي أوشيغا، نائب رئيس مزودي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “كومسكوب”، قد علق على إنجاز المملكة بخصوص شبكات الجيل الخامس، حيث قال: “إنه لأمر مشجع بشكل لا يصدق رؤية سرعات التحميل هذه التي تم الوصول إليها في المملكة العربية السعودية من خلال شبكات الجيل الخامس”.

STC الأسرع في السعودية

يذكر أنه قبل شهرين تقريبًا أعلنت شركة أووكلا (Ookla) المالكة لموقع Speedtest المتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميًا عن فوز شركة stc بجائزة أسرع شبكة جوال للجيل الخامس 5G للربع الثاني من العام الجاري 2020، إضافة إلى فوزها وللعام الرابع على التوالي بجائزة أسرع إنترنت على شبكة الجوال، وجائزة أفضل تغطية للجوال توفرها شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية.



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