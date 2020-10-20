عالم بريطاني: كورونا سيستوطن واللقاح لن يوقفه

2020-10-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال عالم بريطاني بارز: إن فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح مستوطنًا، مثل الإنفلونزا وقد لا يتمكن اللقاح من إيقافه.

وأضاف كبير المستشارين العلميين في بريطانيا باتريك فالانس، أن من المرجح أن يصبح Covid-19 مستوطنًا مثل فيروس الإنفلونزا السنوي.

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وبعض اللقاحات المحتملة في مراحلها الأخيرة من التجارب السريرية، لكن باتريك فالانس قال: إنه من غير المرجح أن يقضي على الفيروس.

وقال: “إن فكرة القضاء على كوفيد من أي مكان ليست صحيحة؛ لأنه سيعود”، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك سوى مرض بشري واحد تم القضاء عليه حقًّا بفضل لقاح عالي الفعالية وهو الجدري، بحسب تقرير شبكة CNBC الأمريكية، اطلعت عليه “العربية. نت”.

وتابع: “لا يمكننا أن نكون متأكدين، لكنني أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينتهي بنا المطاف بلقاح معقم حقًّا، أي شيء يوقف العدوى تمامًا، ومن المحتمل أن ينتشر هذا المرض ويتوطن، وهذا أفضل تقييم لي” بحسب ما أبلغ فالانس لجنة إستراتيجية الأمن القومي في لندن يوم أمس الاثنين.

وبلغ عدد المصابين حول العالم، أمس الاثنين، 40 مليون حالة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وتسبب الفيروس في 1.1 مليون حالة وفاة، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.



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