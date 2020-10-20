الزكاة والدخل: التسجيل لدينا أصبح تلقائيًّا بعد إصدار السجل التجاري مباشرة

2020-10-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت هيئة الزكاة والدخل: إن التسجيل في بوابتها أصبح تلقائيًّا، بعد إصدار السجل التجاري مباشرة، حيث سيتم إرسال بريد إلكتروني مرفق معه شهادة التسجيل ورسالة نصية تفيد بإصدار الرقم المميز واسم المستخدم.

وأضافت الزكاة والدخل ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء على موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: أنه يحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وإذا تجاوزت الإيرادات الحد الإلزامي خلال السنة يتوجب عليك التسجيل خلال 30 يومًا من نهاية الشهر.

Advertisements

وأعادت الزكاة والدخل تذكير المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات الضريبية التي يتم رصدها في إطار جهودها لمواجهة التهرب الضريبي.

حالات الإبلاغ عن المخالفات الضريبية:

ونشرت الزكاة والدخل إنفوجراف يتضمن عددًا من الحالات التي يجب على المستهلك فيها الإبلاغ، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة.

عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها.

عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية.

عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة على متابعات الخليج 365 (للمسكن الأول/ للتعليم الأهلي/ الرعاية الصحية الخاصة).

عدم توضيح قيمة الضريبة على الأسعار أو التوضيح أن الأسعار شاملة للضريبة.

تحصيل ضريبة على منتج غير خاضع للضريبة.

كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة.

احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%.

عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة.

تحصيل ضريبة من قبل فرد أو منشأة غير مسجلة في الضريبة.

مكافأة الإبلاغ عن المخالفات :

ودعت الزكاة والدخل المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.



شارك الخبر







