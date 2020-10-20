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مجموعة عمل مكافحة الفساد في G20 تجتمع الخميس برئاسة الكهموس
عبر الاتصال المرئي يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر
متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض
يترأس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين، عبر الاتصال المرئي يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر.
وذلك بحضور النائب العام وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.
وسيناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإجراءات الملموسة والسريعة التي اتَّخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية المُنعقدة بتاريخ 26 مارس من هذا العام، كما ستتم مناقشة الممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسيتناول الاجتماع تحديات الفساد، والالتزام بالدور القيادي في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، ومُرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة.
يذكر أن الاجتماع الوزاري سيعقد تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين وذلك استعدادا لقمة القادة التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.
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