النائب العام يدشن «خدمة قياس رضا المستفيدين»

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و أكد النائب العام على أهمية تقديم الخدمات وتوفيرها وأخذ آراء مستخدميها بشكل مستمر ومتطور وبعناية تامة وفق أعلى المعايير، اتساقا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة ومعرفة مدى رضا مستفيديها عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وإبداء الملاحظات والمقترحات، دشن النائب العام الشيخ سعود المعجب خدمة قياس رضا المستفيدين في فروع ودوائر النيابة العامة.و أكد النائب العام على أهمية تقديم الخدمات وتوفيرها وأخذ آراء مستخدميها بشكل مستمر ومتطور وبعناية تامة وفق أعلى المعايير، اتساقا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

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