17 شخصية عالمية تستشرف مستقبل العالم بمؤتمر الموهبة والإبداع

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ويضم المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين 4 جلسات حوارية بمعدل جلستين يوميا، وتحمل الجلسة الافتتاحية الرئيسة رفيعة المستوى عنوان (تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة)، بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبحضور ومشاركة المدير التنفيذي لليونيسيف هنريتا فور.ويختتم اليوم الأول من المؤتمر فعالياته بجلسة حوارية ثانية تحمل عنوان (العالم الرقمي.. كيف سيغير هوية المستقبل؟)، ويشارك فيها رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، وأنتوني سالتيكو نائب رئيس التعليم العالمي في شركة مايكروسوفت، إلى جانب هونج إنج كوه كبير علماء الصناعات الحكومية العالمية في شركة هواوي.
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