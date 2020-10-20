شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يناقش إنشاء مركز إسلامي عالمي في الفيصلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز للعالم الإسلامي بالفيصلية. وأكد الفيصل أهمية إنشاء مركز إسلامي في الفيصلية من منطلق الدور الريادي للمملكة وتعزيز مكانتها الإسلامية كونها تحتضن قبلة المسلمين ومسجد سيد المرسلين -صلى الله عليه وسلم-. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء المركز والذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية، وسيحوي جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، ورئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عداس، مناقشة الجدول الزمني لإنشاء المركز والذي سيكون تنفيذه ضمن المرحلة الأولى لمشروع الفيصلية، وسيحوي جميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية. مشروع الفيصلية يقع على مساحة 2.450 كلم 2 يحوي مناطق للاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع ومنها المقرات الحكومية

الحي الدبلوماسي

المركز الحضاري

الأعمال والتجارة

التسوق والبيع بالتجزئة

رصيف للقوارب

مساكن مطلة على البحر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة يناقش إنشاء مركز إسلامي عالمي في الفيصلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.