جامعة المؤسس تشارك بـ33 مبادرة رقمية في ملتقى مكة الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، 33 مبادرة رقمية تشارك بها الجامعة في ملتقى مكة الثقافي بدورته الخامسة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية المشاركة الفاعلة السنوية في ملتقى مكة الثقافي، مشيرا إلى أن الملتقى في دورته الحالية اختار موضوعا رئيسا لمبادرات الملتقى تمثل في «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟»، ليواكب التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ قفزت المملكة للمرتبة 16 عالميا، إضافة لتحقيقها المرتبة الثالثة في محور الحوكمة التقنية بين أكبر الاقتصادات بدول مجموعة العشرين G20.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، أن مبادرات الجامعة المشاركة في ملتقى مكة هذا العام بلغ عددها 33 مبادرة نوعية، تميزت بأفكارها الإبداعية وشمولية فئاتها المستهدفة، لتشمل أفراد المجتمع كافة.

إلى ذلك وقعت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، اتفاقية تعاون بين كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لتنفيذ خطة زيادة مقاعد التدريب للدراسات العليا، وزيادة الفرص الوظيفية للخريجين.

ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالغني ميرة، فيما مثلها من جانب هيئة التخصصات الصحية أمينها الدكتور أيمن عبده، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق متطلبات خطة القبول لأعداد المتدربين المتوقع قبولهم في كل عام جامعي للسنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب والتعليم والإشراف على التقويم المستمر، إلى جانب تطوير المتدربين من أجل تحقيق جميع متطلبات الاعتماد في الهيئة.