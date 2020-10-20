شكرا لقرائتكم خبر 385 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 375 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جلت وزارة الصحة أمس 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 375 حالة، و16 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 342968 حالة، من بينها 8481 حالة نشطة، منها 840 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86 %، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 54477 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

342,968 إجمالي الحالات

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329,270 المتعافون

8481 الحالات النشطة

5217 الوفيات