تطبيق لتنظيم الحشود أمام المحال والفعاليات

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وتتلخص فكرة تطبيق طابور واحد في تنظيم الحشود والطوابير أمام المحلات التجارية والمرافق العامة والفعاليات، ويسمح النظام لأصحاب المحلات ومنظمي الفعاليات بمتابعة النشاط والحفاظ على سلامة الموظفين والزوار من

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات وكالة خدمة المجتمع التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في معالجة التحديات التي تواجه سكان وزوار محافظة جدة، دشن أمين جدة صالح التركي أمس، تطبيق «طابور واحد»، مع فريق عمل التطبيق من شباب الأعمال.وتتلخص فكرة تطبيق طابور واحد في تنظيم الحشود والطوابير أمام المحلات التجارية والمرافق العامة والفعاليات، ويسمح النظام لأصحاب المحلات ومنظمي الفعاليات بمتابعة النشاط والحفاظ على سلامة الموظفين والزوار من كورونا بتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

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