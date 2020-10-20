شكرا لقرائتكم خبر 1200 متدربة يحصلن على رخص قيادة بمدرسة سيسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت مدرسة سيسد لتعليم قيادة السيارات التي تعمل تحت مظلة جامعة الطائف 1200 رخصة قيادة للمتدربات منذ افتتاحها قبل 10 أشهر، وتلقت 23 ألف طلب.

وأوضح مدير المدرسة محمد السيالي لـ»مكة»، أن التقديم يبدأ بالتسجيل على الموقع الالكتروني بعدها تأتي المتقدمة للمدرسة لاختبار مستوى الخبرة والمهارات القيادية، والتي من خلالها يجري إدراجها بأحد البرامج الثلاثة للتعليم والتدريب وتسديد الرسوم، والتي تعتمد على مستوى المتقدمة من حيث الخبرة السابقة والمهارة.

وبين أن المدرسة تحظى باهتمام مباشر من رئيس الجامعة وبإشراف مباشر من إدارة مرور المحافظة، ممثلة بوجود قسم خاص تحت إشراف العقيد عبدالله الزهراني، كما أنها تحتوي على كادر فني وإداري وطبي سعودي بنسبة 100%، لافتا إلى أن المدرسة تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وتخضع لأحدث وأعلى المعايير المحلية والدولية التعليمية والتدريبية، وبنظام ذي جودة متقدمة يبدأ بفئات تعليمية مختلفة بحسب الخبرة والمهارة السابقة للمتدربة.

وأكد السيالي أن المدرسة تحتوي على عدد من المرافق المصاحبة لتوفير سبل الراحة كافة، وتهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتدريب من بداية التسجيل الكترونيا وحتى الحصول على رخصة القيادة، بتعاون الجهات ذات الاختصاص ممثلة في إدارة المرور وجامعة الطائف والمدرسة السعودية للقيادة.

ونوه إلى أن المرافق الداخلية للمدرسة وضعت لراحة الملتحقات بالبرامج التعليمية والتدريبية، حسب معايير تواكب حجم التطور بالمدرسة، بداية بالمبنى الحديث الذي يحتوي على عدد من الأقسام والمرافق، حيث يوجد به بوفيه يقدم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وكذلك حضانة أطفال نموذجية بما تحتوي من مرافق ومشرفات متخصصات، وكذلك العيادة الصحية التي تقدم عددا من الخدمات الصحية.

البرامج الثلاثة:

الأول بواقع 6 ساعات لمن لديها خبرة عالية في القيادة على مدى ثلاثة أيام

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603 ريالات رسومه بدون فحص طبي و735 ريالا شاملة الفحص الطبي

الثاني بواقع 12 ساعة لمن لديها خبرة متوسطة بواقع 4 ساعات نظرية لمدة يومين و8 ساعات عملية لمدة 4 أيام.

1207 ريالات رسومه بدون فحص طبي و1357 ريالا شاملة الفحص الطبي

الثالث بواقع 30 ساعة للمبتدئة بواقع 10 ساعات نظرية و20 ساعة عملية على مدار 15 يوما

2760 ريالا رسومه بدون فحص طبي و2910 ريالات شاملة الفحص الطبي