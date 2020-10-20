شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة عن فتح بوابة القبول للتقديم الالكتروني على برامج الدراسات العليا، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 21 ربيع الأول الحالي.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الباحة الدكتور سعيد الغامدي، أن 15 برنامجا جديدا للدراسات العليا اعتمدت، تشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية تقدمها سبع كليات، مؤكدا أن البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين وتأهيلهم.

وبين حرص العمادة على تفعيل التقنية ونشرها من خلال نقل جميع التعاملات الورقية إلى الكترونية.