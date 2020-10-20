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فتح القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الباحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الباحة عن فتح بوابة القبول للتقديم الالكتروني على برامج الدراسات العليا، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 21 ربيع الأول الحالي.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الباحة الدكتور سعيد الغامدي، أن 15 برنامجا جديدا للدراسات العليا اعتمدت، تشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية تقدمها سبع كليات، مؤكدا أن البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين وتأهيلهم.

وبين حرص العمادة على تفعيل التقنية ونشرها من خلال نقل جميع التعاملات الورقية إلى الكترونية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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