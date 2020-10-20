شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول لبرامج الدراسات العليا بجامعة الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة الباحة الدكتور سعيد الغامدي، أن 15 برنامجا جديدا للدراسات العليا اعتمدت، تشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية تقدمها سبع كليات، مؤكدا أن البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين وتأهيلهم.وبين حرص العمادة على تفعيل التقنية ونشرها من خلال نقل جميع التعاملات الورقية إلى الكترونية.
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