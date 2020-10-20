فتح التسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة نجران

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واشترطت العمادة على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، كما دعت العمادة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.ويهدف برنامج الدبلوم إلى إكساب المشاركين المعلومات العلمية في إدارة المنشآت، وتزويد المشاركين بالمهارات العملية، والأساليب التطبيقية المعاصرة في مجال الإدارة، إضافة إلى تأهيلهم إلى سوق العمل.
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