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فتح التسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة نجران

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- بواسطة أيمن الوشواش - فتحت جامعة نجران، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، التسجيل في دبلوم الموارد البشرية للبنين والبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم، وذلك اعتبارا من أمس حتى 30/ 4/ 1442.

واشترطت العمادة على المتقدم أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، كما دعت العمادة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى إكساب المشاركين المعلومات العلمية في إدارة المنشآت، وتزويد المشاركين بالمهارات العملية، والأساليب التطبيقية المعاصرة في مجال الإدارة، إضافة إلى تأهيلهم إلى سوق العمل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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