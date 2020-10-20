السعودية | وزارة الحج: لا إصابات بكورونا في صفوف المعتمرين

شكرا لقرائتكم وزارة الحج: لا إصابات بكورونا في صفوف المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‏أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف 125 ألف معتمر، أنهوا عمرتهم في المرحلة الأولى ضمن الخطة التدريجية، مشددة على أنه لا يوجد أي تصريح لأداء العمرة أو الزيارة إلا عبر تطبيق "اعتمرنا"، حيث قام أكثر من مليوني شخص بالتسجيل عبر التطبيق.

فقد كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، الثلاثاء، أن الرئاسة استقبلت حوالي 45 ألف معتمر، وحوالي 120 ألف مصلٍ بالمسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.

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كما أشار إلى أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين، والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق "اعتمرنا" الرسمي والحذر من التطبيقات المضللة.

على الجميع التقييد

كما نبّه هاني على قاصدي المسجد الحرام بأهمية التعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج، والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال، حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.

إلى ذلك، حذر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية، سواءً من موقع الرئاسة الرسمي على شبكة الإنترنت أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.