السعودية | كأس العالم لريادة الأعمال.. "مسك" تفوز بـ5 مشاريع

شكرا لقرائتكم كأس العالم لريادة الأعمال.. "مسك" تفوز بـ5 مشاريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتمت مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بنسختها الثانية، الاثنين، افتراضياً، خلال منتدى مسك العالمي، بفوز 5 مشاريع ناشئة مبتكرة، والتي قدمت حلولاً إبداعية لعدد من المشكلات التي تواجهها دول العالم اليوم، وذلك من أصل 100 مشروع، اُختيرت من 175,000مشارك، من 200 دولة حول العالم.



في التفاصيل، مر المتسابقون بمراحل عدة لاختيار المشاريع الأفضل، التي خضعت للتقييم والتطوير، وأخيراً حظيت بفرصة العرض أمام الجمهور المشارك في منتدى مسك العالمي، الذي يعد أكبر منصة عالمية شبابية.

وتنوعت مجالات المشاريع المشاركة في المسابقة التي نظمتها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، ممثلة في مركز المبادرات، وبالتعاون مع شبك ريادة الأعمال العالمية (GEN)، ومؤسسة التعليم والقيادة، لتشمل الكيمياء الحيوية، والاحتياجات الخاصة، والبيئة وحماية المرضى وكبار السن.

المركز الأول لشركة تكنولوجية

فقد حصد المركز الأول شركة "TurtleTree Labs" وهي أول شركة تكنولوجية حيوية تنتج الحليب بشكل مستدام، باستخدام التكنولوجيا القائمة على الخلايا. فيما أحرز المركز الثاني شركة "Flite Material Sciences" والتي تستخدم الليزر لتغيير سطح المواد، كطبقة حماية لها لمنعها من الصدأ ومسببات الأمراض. وجاء في المركز الثالث "Genecis Bioindustries Inc" والتي تعمل على تحويل النفايات العضوية إلى منتجات حيوية عالية القيمة.

Advertisements

كما حصدت الشركة السعودية " BrightSign" المركز الرابع، والتي طورت قفازا ذكيا قادرا على ترجمة لغة الإشارة لنصوص أو حديث صوتي، لمساعدة فئة الصم والبكم في التواصل مع الآخرين بلغة مفهومة. وأخيراً جاءت شركة " Rubitection " في المركز الخامس بمشروع لاكتشاف الإصابات الجلدية، وهو جهاز يدوي منخفض التكلفة للكشف المبكر عن تقرحات الفراش.

وبالإضافة للجوائز الخمسة، منحت المسابقة 4 جوائز إضافة متنوعة للشركات الناشئة، تقدر كل منها بقيمة 50 ألف دولار، والتي كانت لأفضل مشروع ذي تأثير اجتماعي، وأفضل فكرة مشروع، وأفضل مشروع نامٍ وأفضل مشروع في المرحلة المبكرة "مرحلة التفكير".

مشاركة الحضور في التصويت

وأتاحت المسابقة للحضور مشاركة لجنة التحكيم في التصويت للمشاريع المرشحة واختيار الفائز منها، والتي ضمت 4 محكمين، هم: الأمير خالد بن الوليد بن طلال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "KBW Ventures "، و "ريتش أغاروال" المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ومساكن مجموعة " OYO " الهندية، و"جف هوفمان"، رئيس مجلس الإدارة في شبكة ريادة الأعمال العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، و"كيفن أوليري" رئيس مجلس إدارة شركة " O'Shares ETFs" الكندية.

واحدة من أهم المسابقات عالمياً

إلى ذلك، تعتبر مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال واحدة من أهم المسابقات حول العالم، التي تهتم بالمشاريع الناشئة المبتكرة، والتي تقدم حلولاً للعديد من المشاكل التي تواجهها الدول اليوم، كما تتيح الفرصة لكافة المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب.

وتهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والأخذ بأيديهم بدءاً من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، كما توفر فرصة مميزة للحصول على التدريب، والالتقاء برواد الأعمال والوصول لمنصات داعمة في هذا المجال، لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعّالة في السوق العالمي.