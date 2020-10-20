، الأردن يفرض حظر تجول جزئي كل يوم.. وشامل في الجُمع حتى نهاية العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديد عدد الأشخاص المسموح وجودهم في المطاعم

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم (الثلاثاء)، فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام الحالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، أعلن "الخصاونة" أيضاً فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع اعتبارا من السبت المقبل من الساعة 10 ليلا للمؤسسات، و11 ليلا للأفراد، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وذكر رئيس الوزراء أنه سيجري إصدار أوامر دفاع، تحدد عدد الأشخاص المسموح تواجدهم في المطاعم.