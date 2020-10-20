محمد بن مسعود - الدمام - توفي الشيخ غليفص بن خالد بن شويه. ‏نسأل الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. ‏ويستقبل العزاء على الرقم : 0549444449 20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 07:58 PM Advertisements وفاة الشيخ غليفص بن شويه وفاة الشيخ غليفص بن شويه توفي الشيخ غليفص بن خالد بن شويه. ‏نسأل الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. ‏ويستقبل العزاء على الرقم : 0549444449 الكلمات المفتاحية ، وفاة الشيخ غليفص بن شويه ،

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