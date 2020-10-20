شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبني لجمعية البر في جازان يلفت الأنظار بتصميه المثير للجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أظهر مقطع فيديو تشييد مبنى لجمعية البر الخيرية في جازان بطريقة مثيرة للجدل، حيث بُني على مساحة صغيرة جداً.

وبين الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبنى تحت الإنشاء صُمم بطريقة غير اعتيادية بمحافظة أبو عريش، حيث ظهر ضيقاً من الأسفل ومتسعاً من الأعلى، على شكل مثلث.

وعلق رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمود الأقصم، على تصميم المبنى قائلا: " إن الأرض التي بُنى عليها المبنى مُنحت من قبل فاعل خير، ونظرا لاعتراض الجار تم التنازل له عن أمتار من الأرض" ٠

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن المبنى يخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين.