شكرا لمتابعة خبر عن تغريم متداول خالف نظام السوق المالية بـ 44 ألف وتبرئة ابنته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، قرار بإدانة وتغريم أحد المتداولين لمخالفته نظام السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتبرئة ابنته من التهم الموجهة إليها.

وذكرت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في بيان لها أن المتداول قدم توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية مقابل اشتراك مالي، وتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى عدم مسؤولية الابنة عن هذه المخالفات، استناداً على إقرار والدها بأنه من قام بتلك المخالفات واستخدم الحسابين التابعين لها في تمرير تلك المخالفات التي تمت إدانته بها.

ويذكر أن اللجنة قررت تغريم المتداول بـ44.4 ألف ريال، وأتاحت لكل من أبرم اتفاقاً أو عقداً معه في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها.