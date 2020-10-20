شكرا لمتابعة خبر عن " الخطوط السعودية " توضح أسباب طلب معلومات البطاقات الائتمانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت الخطوط السعودية أسباب الحصول على معلومات البطاقات الائتمانية لبعض العملاء.

وأضافت الخطوط السعودية أنه " يتم طلب معلومات البطاقة الائتمانية من قبل الموظف في حال أردتم إصدار التذاكر عن طريق البطاقة الائتمانية أو في حال تعديل الحجز ".

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين الذي قال فيه:" هل يحق لموظف مبيعات الخطوط السعودية عبر الاتصال أخذ معلومات البطاقة الائتمانية ؟ ".