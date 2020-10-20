شكرا لمتابعة خبر عن "الحرس الوطني" تعلن عن تحديث بيانات المسجلين السابقين في موقع التجنيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن تحديث بيانات المسجلين السابقين في موقع التجنيد الإلكتروني.
وأوضحت أن هذا التحديث لا يشمل من تم قبوله سابقُا، مضيفة أن تحديث البيانات لا يعني القبول وسيتم الفرز حسب الشواغر والمفاضلة والاحتياج.
وقالت إنه يجب على المتقدم إرفاق الشهادة الأكاديمية لحاملي درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم (الصورة بصيغة JPEG والحجم لا يتعدى 1 ميجا).
وللتحديث يرجى الدخول هنا
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