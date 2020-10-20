شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يباشر فيديو لقائد "تريلا" يسير بسرعة جنونية رغم تلف أحد الإطارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا ضد قائد " تريلا " محملة بالدقيق يسير بسرعة جنونية على أحد الطرق بالمملكة رغم تلف أحد إطارات السيارة، معرضاً بذلك حياته وحياة الآخرين إلى الخطر.

وكان قائد " تريلا " ظهر في مقطع فيديو يسير بسرعة كبيرة رغم تلف أحد الإطارات ورفض التوقف على الطريق لإصلاحه، مما أثار غضب المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بضبطه.

وسادت حالة من الاستياء بين المواطنين بسبب عدم المبالاة من قبل بعض قائدي السيارات على طرق المملكة، الأمر الذي دفعهم لمطالبة الجهات المختصة بتوقيع عقوبات صارمة ضدهم.