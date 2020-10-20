شكرا لمتابعة خبر عن تناول "مدرات البول" يوميا يؤدي إلى نقص الأملاح في الجسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن المرضى الذين يتناولون مدرات البول يوميًا عرضة لنقص الأملاح والكالسيوم، البوتاسيوم، الماغنيسيوم، مؤكدًا على ضرورة متابعة مستواها بصفة دورية.

وأشار "النمر"، إلى أنه من أسباب زيادة الزلال "بروتين" في البول هي "السكري، الضغط، أمراض الكلى، بعض الأدوية، والذئبه الحمراء".

وكان "النمر" قد حذر من المسكنات، مؤكدًا أن إساءة استخدامها تُعرّض المريض بنسبة أكبر لمضاعفاتها لذلك تؤخذ بتوصية طبيب جرعةً ومدةً ويتم مراقبة وظائف الكلى والكبد والقلب بشكل دوري.