الزعاق يفسر أسباب الاختلاف في حساب موعد دخول المواسم"فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أسباب الاختلاف في حساب موعد دخول المواسم . أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أسباب الاختلاف في حساب موعد دخول المواسم . وقال الزعاق عبر مقطع فيديو: "الاختلاف في حساب موعد دخول المواسم يسمي تنوع وليس اختلاف تضاد "، لافتا إلى أن التنوع ناتج عن اختلاف الثقافات وطرق استطلاع النجم. وأضاف الزعاق أن أهل الزراعة يعتمدون علي السلوك الزراعي في دخول المواسم وأهل البادية يعتمدون علي السلوك الحشري وهو الحساب الأدق , والبحارة يعتمدون علي الرؤية العينية لذات النجم، لافتا أنه في حال وجود سحب وغيوم تمنع الرؤية بالعين يعتمدون علي تحركات الرياح والسحب الموسمية.

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