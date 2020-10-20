شاهد.. المرور يباشر بلاغًا ضد قائد مركبة مارس التفحيط بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا ضد قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط على طريق الأمير باشرت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا ضد قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط على طريق الأمير محمد بن سلمان في الرياض. وكان قائد مركبة ظهر في مقطع متداول يمارس التفحيط بسيارته على طريق الأمير محمد بن سلمان في الرياض، مما أثار غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة ضبطه وتوقيع عقوبة صارمة ضده.

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