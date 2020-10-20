شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحج والعمرة" تؤكد خلو المعتمرين من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن هناك 125 ألف شخص أدوا العمرة حتى الآن، مشيرة إلى أنه ولم تُسجّل أي إصابة بـ بفيروس كورونا المستجد، بينهم حتى الآن.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة، لقناة " الإخبارية " نحن نشهد 40 ألف مصلٍ و15 ألف معتمر ولا توجد أي إصابات بينهم.

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وأشار إلى أن اكتمال الحجز للمرحلة الثانية وعدد المسجلين في تطبيق اعتمرنا تجاوز 2 مليون شخص، مؤكدًا أنه لا تصريح للعمرة والزيارة إلا عبر تطبيق اعتمرنا.

ويذكر أن هناك ٥٣١ شركة ومؤسسة عمرة تستعد لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج.

وستسمح المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى،بدخول معتمري الخارج والتي ينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و 32 موقعا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكتروني.