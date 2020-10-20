شكرا لمتابعة خبر عن خطوات وشروط إلغاء المنشأة التي يتواجد عمالها خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات وشروط إلغاء المنشأة رغم تواجد العمال خارج المملكة، للراغبين في ذلك.

وورد إلى الموارد البشرية استفسارًا عبر أحد المستفيدين يقول: «أريد أن ألغي ملف المنشأة بالرغم من وجود عمال خارج المملكة كيف ممكن الغي المنشأة أو انقل كفالتهم وهم خارج المملكة؟».

وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» ردًا على ذلك: «لإلغاء ملف المنشأة لابد من: تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي- شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة».