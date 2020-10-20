شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توجه نصيحة مهمة لمرضى التهاب الغدد اللمفاوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن من أسباب تورم الغدد الليمفاوية، الإصابة بعدوي فيروسية أو بكتيرية.

وأوضحت الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الغدد اللمفاوية تتورم غالبًا بعد عدوى بكتيرية أو فيروسية ومنها احتقان الحلق أو التهاب الأذن ويكون علاجها بعلاج أسبابها.

ونصحت الصحة بضرورة مراجعة الطبيب المعالج لتقييم وتشخيص الحالة الصحية وتحديد ما يلزم لها.

يذكر إنّ العقد الليمفاوية هي خط الدفاع الأول في الجهاز المناعي، حيث إنّها تحمي الجسم من البكتيريا أو الفيروسات التي قد تتسبب بحدوث الأمراض، إذ يوجد في جسم الإنسان المئات من الغدد الصغيرة المنتشرة في مختلف أنحائه، ولكنّ البعض منها موجود في مجموعات في أماكن رئيسية من الجسم مثل: الرقبة، وتحت الذراع، وفي الصدر، والبطن، والفخد.