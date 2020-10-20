السعودية اليوم / "مجمع إرادة" ينجح في إقناع مرضى بالعلاج من الإدمان والأمراض النفسية



الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

نجح مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، في إقناع عدد من المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إدمان وتشجيعهم على طلب العلاج والاستفادة من خدمات المجمع لمساعدتهم على التعافي واستقرار حالتهم الصحية.

وجاء هذا النجاح بعد توفيق الله نتيجة التعريف بخدمات المجمع وبرامجه التي يقدمها في مجال العلاج والتأهيل، والتأكيد على حرص المجمع على السرية كمبدأ أساسي عند تقديم الخدمة، وهو ما أوجد دافعية وقناعة أكبر لدى هؤلاء الأشخاص للمبادرة وطلب العلاج.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام الصحي بالمجمع حمد العتيبي أن الجهود التعريفية والتثقيفية والإرشادية التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي حول خدمات المجمع وبرامجه، والتركيز على المبادئ الأساسية عند تقديم الخدمات، كانت من أهم الأسباب التي أوجدت الرغبة في طلب العلاج، مشيراً إلى أن بعض المرضى كان يعيش حالة من عدم الاطمئنان للحضور للعلاج، نتيجة المفاهيم الخاطئة، وبعد توضيح جميع الأمور المتعلقة بذلك حضروا للمجمع بفضل الله وحصلوا على العلاج اللازم.

وبين العتيبي أن المجمع يقدم خدماته الإرشادية عبر العديد من الأساليب والطرق ومنها ما يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من رسائل تتناسب مع الفئات المستهدفة، وتحقق أهداف المجمع.

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19:53ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.