السعودية اليوم / المجلي يناقش مع مدير فرع الموارد البشرية بالقصيم تفعيل دور الشراكة المجتمعية



بريدة 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

التقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي اليوم ، بمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق .

وناقش اللقاء بحضور فريق العمل من الجهتين آلية تفعيل دور الشراكة المجتمعية ، ومكونات الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية ومجالات تفعيلها لدى القطاعات الحكومية.

// انتهى //

19:49ت م

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