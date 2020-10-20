السعودية اليوم / الأردن تفرض الحظر الشامل ليوم الجمعة حتى نهاية العام وتمدد الحظر الليلي واستمرار التعلم عن بُعد



عمّان 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، عن خطة جديدة للتعامل مع

وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 10 ليلًا للمؤسسات، والساعة 11 ليلًا للأفراد، حتى نهاية العام، على أن يستمر التعليم عن بعد في الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسي، إضافة إلى تخفيض الرسوم بنسبة 15% في معظم المدارس الخاصة.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الحظر الشامل لمدد طويلة أسبوعين أو ثلاثة سيؤدي إلى زوال قطاعات اقتصادية، مبينًا أن اللجنة الإطارية العليا لمكافحة فيروس كورونا قررت وجود إجراءات تخفيفية تحد من وتيرة الإصابة بالمرض ليستطيع النظام الصحي التعامل بفاعلية مع المرض والمصابين.

ولفت النظر إلى إاصدار أوامر دفاع تقيد عدد المتواجدين في المطاعم بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية وبما لا يزيد عن 6 أشخاص على الطاولة، ومنع تقديم الأراجيل في داخل المقاهي صيفا وشتاء، مع تفعيل العقوبات الواردة بأوامر الدفاع.

// انتهى //

19:40ت م

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عمّان 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، عن خطة جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، تفرض حظرًا شاملًا ليوم الجمعة حتى نهاية العام.وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 10 ليلًا للمؤسسات، والساعة 11 ليلًا للأفراد، حتى نهاية العام، على أن يستمر التعليم عن بعد في الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسي، إضافة إلى تخفيض الرسوم بنسبة 15% في معظم المدارس الخاصة.وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الحظر الشامل لمدد طويلة أسبوعين أو ثلاثة سيؤدي إلى زوال قطاعات اقتصادية، مبينًا أن اللجنة الإطارية العليا لمكافحة فيروس كورونا قررت وجود إجراءات تخفيفية تحد من وتيرة الإصابة بالمرض ليستطيع النظام الصحي التعامل بفاعلية مع المرض والمصابين.ولفت النظر إلى إاصدار أوامر دفاع تقيد عدد المتواجدين في المطاعم بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية وبما لا يزيد عن 6 أشخاص على الطاولة، ومنع تقديم الأراجيل في داخل المقاهي صيفا وشتاء، مع تفعيل العقوبات الواردة بأوامر الدفاع.// انتهى //19:40ت م0203

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