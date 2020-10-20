السعودية اليوم / الأردن تسجل 2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2035 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و 2031 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 117 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7083 حالة، كما سُجلت 34 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 414 حالة.

// انتهى //

18:51ت م

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عمّان 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 40972 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و 2031 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 117 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7083 حالة، كما سُجلت 34 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 414 حالة.// انتهى //18:51ت م0195

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