السعودية اليوم/ أمانة الجوف تغلق مطعمًا مخالفًا للاشتراطات الصحية بسكاكا



سكاكا 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة الجوف مطعم في مدينة سكاكا بعد رصد عدد من المخالفات بالموقع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق الرقابية رصدت عددا من المخالفات في المطعم، منها تدني مستوى النظافة وتخزين الأطعمة بطريقة مخالفة للاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، مضيفا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات وإغلاق المطعم لحين تصحيح المخالفات.

وأضاف الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس

//انتهى//

18:27ت م

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سكاكا 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة الجوف مطعم في مدينة سكاكا بعد رصد عدد من المخالفات بالموقع، وذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها فرق الرقابة الصحية بالأمانة والبلديات التابعة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الفرق الرقابية رصدت عددا من المخالفات في المطعم، منها تدني مستوى النظافة وتخزين الأطعمة بطريقة مخالفة للاشتراطات، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، مضيفا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات وإغلاق المطعم لحين تصحيح المخالفات.وأضاف الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ جولات ميدانية مستمرة على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.//انتهى//18:27ت م0193

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