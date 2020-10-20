السعودية اليوم / "التحلية" تتأهب لبدء الضخ من مشروع "نظام نقل مياه الطائف – تربة/رنية/الخرمة"



الرياض 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

تتأهب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للبدء في تعبئة خط الأنابيب والتشغيل التجريبي لمحطة الضخ الرئيسة في مشروعها الجديد "نظام نقل مياه الطائف – تربة/رنية/الخرمة"، الذي يعد واحداً من مشاريعها الإستراتيجية المواكبة لبرنامج التحول الوطني، والرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأمن المائي والاستفادة المستدامة من الموارد المائية.

وتم الانتهاء أخيراً من أعمال توصيل وإطلاق التيار الكهربائي بجهد 14.5 م.ف.أ في محطة الضخ الأولى، لتشغيل المضخات الرئيسة لنقل المياه للمناطق والمحافظات والمراكز والقرى المستفيدة في الطائف والباحة.

وتبلغ السعة التصميمية للمشروع 156.248م3/يوم بطول يتجاوز 100 كيلومتر، ويسهم في إيصال المياه المحلاة إلى عدد من المدن والقرى بينها سديرة وشقصان وقياء وغزايل وأبوراكة، فيما سيتم إيصال المياه لأول مرة إلى وادي ليه، وقرى سر.

// انتهى //

18:21ت م

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