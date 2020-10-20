اجتماعي / انطلاق حملة "الصلاة نور" بمحافظة بيشة



أبها 03 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 أكتوبر 2020 م واس

انطلقت اليوم في محافظة بيشة, الحملة التوعوية التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان "الصلاة نور".

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

// انتهى //

17:52ت م

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