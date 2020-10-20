شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة مريض من حصوة 5 سم بالمثانة والان نبدء بالتفاصيل

نجح فريق طبي في جراحة المسالك البولية بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في إنهاء معاناة مريض عشريني، يعاني من حصوة كبيرة في المثانة البولية، بإجراء تدخل جراحي، تم إزالة الحصوة (بحجم 5 سم) من المثانة.

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