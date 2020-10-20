شكرا لقرائتكم الحرس الوطني تدعو لتحديث بيانات المسجلين السابقين في موقع التجنيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-20 الحرس الوطني تدعو لتحديث بيانات المسجلين السابقين في موقع التجنيد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعت وزارة الحرس الوطني من لديهم تسجيل سابق في موقع التجنيد الإلكتروني إلى تحديث بياناتهم عبر الرابط التالي (هنا). وقالت وزارة الحرس الوطني إن هذا التحديث وفق الضوابط التالية : هذا التحديث لا يشمل من تم قبوله سابقًا. تحديث البيانات لا يعني القبول وسيتم الفرز حسب الشواغر والمفاضلة والاحتياج. سيتم استبعاد أي مؤهل أو تخصص غير موجود في القائمة المعتمدة من وزارة الحرس الوطني للحاصلين على شهادة (بكالوريوس أو دبلوم) وفي هذه الحالة بإمكان المتقدم التحديث بشهادة الثانوية إذا رغب ذلك. يجب على المتقدم إرفاق الشهادة الأكاديمية لحاملي درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم (الصورة بصيغة JPEG والحجم لا يتعدى 1 ميجا). عند إضافة مؤهل أكاديمي أعلى سيتم احتساب تاريخ التقديم من تاريخ التحديث الحالي.

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