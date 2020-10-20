شكرا لقرائتكم خبر معدة حديثة لنقل وزراعة الأشجار العملاقة بالأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت أمانة الأحساء معدة حديثة لحفر ونقل الأشجار العملاقة والمعمرة من وإلى المتنزهات والحدائق والميادين.

وتمتاز المعدة بمواصفاتها الفنية العالية من حيث قوتها وسرعتها في النقل والزراعة، مما يزيد نسب نجاح نقل وإعادة زراعة الأشجار، مقارنة بالطريقة التقليدية في نقل الأشجار، والتي كانت تستنزف الجهد والوقت ونسبة نجاحها ضئيلة، إضافة إلى صعوبة عملية التجهيز والنقل.

وتأتي مبادرة توفير المعدة تماشيا مع أهداف زيادة الغطاء النباتي ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والمساهمة في تعزيز برنامج جودة الحياة، والذي يسهم بدوره في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على الأشجار المُعمرة ذات القيمة البيئية المهمة والتأكيد على عدم الإضرار بها على الرغم من كونها تعترض تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في الحاضرة، الأمر الذي يتطلب المبادرة بخطط مدروسة لتحقيق ذلك.