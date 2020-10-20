القويحص يقف على احتياجات المواطنين بقرى جنوب مكة

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وزار الأمين مركز الإمارة بقرية الخضراء التابع لمنطقة مكة، وتم خلال الزيارة الاستماع والتعرف على احتياجات ومطالب المواطنين من خدمات بلدية والتنسيق مع الجهات الخدمية في توفير الخدمات للمنطقة، كما تفقد شاطئ الشعيبة وما يمكن أن تقدمه الأمانة من خدمات بلدية والمساهمة في خلق مشاريع تنموية تخدم سكان المنطقة وزوارها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس عددا من القرى في جنوب مكة المكرمة، ووقف على احتياجات المواطنين من خدمات بلدية ومشاريع تنموية تخدم المنطقة ضمن النطاق الذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة.وزار الأمين مركز الإمارة بقرية الخضراء التابع لمنطقة مكة، وتم خلال الزيارة الاستماع والتعرف على احتياجات ومطالب المواطنين من خدمات بلدية والتنسيق مع الجهات الخدمية في توفير الخدمات للمنطقة، كما تفقد شاطئ الشعيبة وما يمكن أن تقدمه الأمانة من خدمات بلدية والمساهمة في خلق مشاريع تنموية تخدم سكان المنطقة وزوارها.

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