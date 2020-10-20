مصلى خاص ومداخل للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى بالدور الأول في المسجد الحرام للأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب العديد من الخدمات، ويأتي ذلك تزامنا مع عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

وعمدت الإدارة العامة لشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام إلى إحاطة المصلى بأشرطة توضح خصوصية المصلى واستقبال ذوي الإعاقة، منذ وصولهم لساحات المسجد الحرام إلى وقت خروجهم.

كما جندت الإدارة عددا من الموظفين الملمين بأساليب وآليات التعامل والتواصل الخاصة بذوي الإعاقة، للتعامل معهم وتوزيع الكمامات والمعقمات وعبوات مياه زمزم المخصصة للاستخدام الواحد خلال تواجدهم.

فيما ترصد (إدارة ذوي الإعاقة) بالتعاون مع رجال الأمن الحالات التي يظهر عليها ارتفاع في درجات الحرارة من خلال الكاميرات المخصصة لقياس درجات حرارة زوار وقاصدي البيت العتيق، وإخلاء المصلى بعد كل صلاة لتتم عملية تعقيم المصلى والمداخل والسجاد والعربات الخاصة بنقلهم، وذلك لضمان سلامتهم وصحتهم خلال وجودهم في المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالرئاسة فيصل الجودي أن الإدارة راعت ظروف الفترة الحالية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للجائحة، ودراسة سبل تفعيل الخدمات بشكل مستمر، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الاستثنائية الراهنة، وتحقيقها للمتطلبات الخاصة بمكافحة العدوى.

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وأكد جاهزية خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد الحرام من خلال الطاقة التشغيلية الكلية، حيث تركز على الخدمات التي تسهل على ذوي الإعاقة أداء مناسكهم بيسر وسهولة، لافتا إلى تهيئة عدد من الجسور بالخدمات المناسبة.

وأضاف «إن الرموز الإرشادية لذوي الإعاقة السمعية تساعدهم على الاستدلال على أماكن ومرافق الحرم من خلال رموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات، إضافة إلى خرائط بطريقة (برايل) توضح للمكفوفين المسارات والأبواب والسلالم والمصاعد المخصصة وخرائط موجهة للمعتمرين مترجمة بلغات متعددة لتسهيل أداء مناسك العمرة بطريقة يسيرة».

من التجهيزات الخاصة بذوي الإعاقة: