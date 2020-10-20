إغلاق 138 منشأة تجارية مخالفة في عسير

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رصد 762 مخالفة صحية، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدن لمستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الماضي 138 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 3400 جولة ميدانية نفذها المراقبون، إضافة إلى إتلاف أكثر من طن من المواد الغذائية الفاسدة.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رصد 762 مخالفة صحية، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدن لمستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

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