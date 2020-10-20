، "حيدر": استقبال 45 ألف معتمر و120 ألف مصل بالمسجد الحرام منذ المرحلة الثانية ،

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أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة استقبلت حوالي 45 ألف معتمر وحوالي 120 ألف مصل بالمسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
وأكد أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق "اعتمرنا" الرسمي، والحذر من التطبيقات المضللة.
وحث "حيدر" قاصدي المسجد الحرام على التعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وحذر المتحدث الرسمي لرئاسة الحرمين من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية، سواءً من موقع الرئاسة الرسمي على شبكة الإنترنت، أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسأل الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين، وأن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم إنه سميع مجيب.
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 06:49 PM
تكثيف الإجراءات الاحترازية وتهيئة المصليات لاستقبال المصلين المصرح لهم
أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة استقبلت حوالي 45 ألف معتمر وحوالي 120 ألف مصل بالمسجد الحرام منذ انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجياً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية التي تهدف لتهيئة الأجواء المثالية لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
وأكد أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق "اعتمرنا" الرسمي، والحذر من التطبيقات المضللة.
وحث "حيدر" قاصدي المسجد الحرام على التعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وحذر المتحدث الرسمي لرئاسة الحرمين من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية، سواءً من موقع الرئاسة الرسمي على شبكة الإنترنت، أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسأل الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين، وأن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم إنه سميع مجيب.
، "حيدر": استقبال 45 ألف معتمر و120 ألف مصل بالمسجد الحرام منذ المرحلة الثانية ،
المصدر : الخليج 365
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