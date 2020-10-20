شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز والان مع التفاصيل

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في البيان الذي صدر عن الديوان الملكي اليوم الثلاثاء: Advertisements "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ، في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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