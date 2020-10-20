شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألف معتمر و120 ألف مصل في المرحلة الثانية للعمرة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أهمية التقيد بالأوقات المعتمدة من خلال التصاريح المصدرة للمعتمرين والمصلين والدخول للحرم من نقاط التفويج المحددة عبر تطبيق "اعتمرنا" الرسمي والحذر من التطبيقات المضللة.
كما نوه "حيدر "قاصدي المسجد الحرام بأهمية التعاون مع العاملين في الرئاسة والجهات المشاركة في تفويج الحجاج والتقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً حرص الرئاسة على تقديم أجود الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
وحذر المتحدث الرسمي من تداول الشائعات والحرص على أخذ المعلومة من مصادرها الأصلية سواءً من موقع الرئاسة الرسمي على شبكة الإنترنت أو منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
سائلاً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بالحرمين الشريفين، وأن يتقبل من المعتمرين والمصلين مناسكهم وشعائرهم إنه سميع مجيب.
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