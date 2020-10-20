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المرور يحدد شروط إسقاط السيارة من السجلات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المرور السعودي عن خطوات إسقاط السيارة من السجلات بناءً على رغبة مالكها.
شروط إسقاط السيارة من السجلات
وقال المرور السعودي ردًا على استفسار بهذا الخصوص، عبر تويتر إن إسقاط السيارة من السجلات يستوجب توفر الشروط التالية:
- تسديد المخالفات المرورية على السيارة.
- أن تكون الاستمارة سارية.
- أن يتم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من السجلات.
فقدان رخصة السيارة
وفي سياق متصل قال المرور إنه في حال فقدان رخصة القيادة أو رخصة المركبة يجب الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات والفحص الطبي، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب الحصول على رخصة بديلة.
الفحص الفني الدوري
وحول الفحص الفني قال المرور السعودي إن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًا ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.
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