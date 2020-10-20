شكرا لمتابعة خبر عن استمرار نشاط الرياح وارتفاع في درجات الحرارة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء الموافق 04-03-1442 هـ / 2020/10/21 م، في المملكة.

وأوضحت الهيئة، أنه يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة السرعة والتي قد تثير الغبار خلال النهار على بعض الأجزاء الواقعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأشارت إلى أنه يستمر الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة، بينما في البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج: نصف المتر إلى متر ونصف، فيما حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.