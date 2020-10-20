شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طيار يوجه رسالة خاصة للمراقب الجوي بمطار الملك خالد الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه أحد طياري شركة الخطوط الجوية وجه أحد طياري شركة الخطوط الجوية السعودية رسالة خاصة إلى المراقب الجوي بمطار الملك خالد الدولي. وهنأ الطيار في رسالته جميع المراقبين الجويين في المملكة وعلى مستوى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي. وأشاد الطيار بالدور الذى يقوم به المراقب الجوي في المملكة، مؤكداً أن الجميع يعمل لخدمة المملكة وشعبها.

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