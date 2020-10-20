شكرا لمتابعة خبر عن بعد وقوع 3 انهيارات.. إجراء مهم من أمانة جدة لحماية سكان حي الرويس (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف الناطق الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة قامت بعدة إجراءات لحماية السكان والممتلكات في حي الرويس، وذلك بعد أن شهد الحي3 انهيارات خلال الشهرين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية .

وأوضح البقمي لـ الاخبارية: " خلال الفترة الماضية تم رصد حالات انهيارات في منطقة حي الرويس نتج عنها وفيات وإصابات وتضررت بعض المرافق ، و صدرت توجيهات من أمير مكة بتشكيل لجنة للكشف عن المنازل في هذه المنطقة والتأكد من سلامتها والتخلص من المباني الآيلة للسقوط ".

وأضاف أنه جرى تشكيل اللجنة بمشاركة عدة جهات ، وتم رصد 500منزل آيل للسقوط لخطورتهم علي السكان وتم فصل الخدمات عن هذه المنازل ، مؤكدا أن الأحد القادم سيتم إزالتها .

فيما يخص سكان المنطقة ، أكد البقمي أنه سيتم إحالة الحالات إلى وزارة الموارد البشرية لدراستها، وتحويلها إلى وزارة السكان لتوفير سكن بديل .